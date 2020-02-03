Смотри премьеру нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 4 февраля на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон – новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красоток в этот раз?