Video: ПРЕМЬЕРА! Мужчины примут вызов блондинок! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите онлайн новый сезон АНОНС - Кто против блондинок на Новом канале
Новый канал / Кто против блондинок? / ПРЕМЬЕРА! Мужчины примут вызов блондинок! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?» на Новом канале
16 января

ПРЕМЬЕРА! Мужчины примут вызов блондинок! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите премьеру нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» скоро на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон – новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красоток в этот раз?

ПРЕМЬЕРА! Мужчины примут вызов блондинок! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?» на Новом канале
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