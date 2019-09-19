Смотрите премьеру игрового шоу «Кто против блондинок?» с 24 сентября в 19:00 на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Кто сможет достойно пройти два тура и Суперигру?