Video: Премьера! Блондинки вместе с Лесей возвращаются ! Анонс шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите онлайн АНОНС - Кто против блондинок 2 сезон на Новом канале
Новый канал / Кто против блондинок? / Премьера! Блондинки вместе с Лесей возвращаются ! Анонс шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
19 сентября

Премьера! Блондинки вместе с Лесей возвращаются ! Анонс шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите премьеру игрового шоу «Кто против блондинок?» с 24 сентября в 19:00 на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Кто сможет достойно пройти два тура и Суперигру?

Премьера! Блондинки вместе с Лесей возвращаются ! Анонс шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
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