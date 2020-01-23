Video: Не нужно над нами насмехаться! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?»

Смотрите онлайн новый сезон АНОНС - Кто против блондинок на Новом канале
Новый канал / Кто против блондинок? / Не нужно над нами насмехаться! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?»
23 января

Не нужно над нами насмехаться! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?»

Смотри премьеру нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 4 февраля на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон – новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красоток в этот раз?

Не нужно над нами насмехаться! Анонс нового сезона «Кто против блондинок?»
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