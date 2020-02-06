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Video: И придет Салем к блондинкам..  Анонс 2 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Дивіться онлайн 2 випуск АНОНС - Хто проти блондинок на Новому каналі
Новый канал / Кто против блондинок? / И придет Салем к блондинкам..  Анонс 2 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
06 февраля

И придет Салем к блондинкам..  Анонс 2 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотри 2 выпуск нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 11 февраля на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон – новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красоток в этот раз?

И придет Салем к блондинкам..  Анонс 2 выпуска 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
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