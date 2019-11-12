Новый канал / Кто против блондинок? / Артистка цирка закрутит Бабкину голову! Анонс 8 выпуска шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
12 ноября

Артистка цирка закрутит Бабкину голову! Анонс 8 выпуска шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

Смотрите шоу «Кто против блондинок?» по  вторникам в 19:00 на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. 50 сексуальных и умных красоток объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупеньких блонди», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Кто сможет достойно пройти два тура и Суперигру?

Артистка цирка закрутит Бабкину голову! Анонс 8 выпуска шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале
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