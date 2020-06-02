«Не знаю, как любимая вышла за меня» Тарас Стадницкий – об отношениях с женой

Звездный участник шоу «Кто против блондинок?» рассказал о своем самом банальном поступке в жизни

Тарас Стадницкий – настоящий юмористический талант. Успешный актер, известный по своей роли Володьки в телесериале «Танька и Володька». На этой неделе он будет бороться за первенство в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал). Мужчина стал последним участником этого сезона.

– Я не знаю, как обращаться с блондинками, – признался Тарас за кулисами шоу. – К брюнеткам уже нашел подход, потому что моя жена имеет темный цвет волос. А вот как коммуницировать с 43-мя блондами одновременно? Это для меня настоящий вызов!

Юморист рассказывает, что жена всегда ему помогает. И именно она формирует их гармоничные семейные отношения уже 16 лет.

– Меня поражает и вдохновляет ее многозадачность и непредсказуемость, – говорит Тарас. – У меня нет таких способностей.

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А еще актер признается, что не понимает, почему жена вышла за него замуж.

– Я такой банальный в поступках (улыбается), – говорит Тарас. – Знаю, что женщины любят мужчин, которые совершают ради них какие-то поступки. А я до такой степени неоригинальный, что предложил любимой пожениться 14 февраля. Сделал предложение в квартире, которую мы арендовали.

Тарас рассказывает, что после каждого банального поступка корит себя за то, что ничего оригинального не придумал.

– Девочки, не обижайтесь, когда мужчины не дарят вам цветы, – говорит юморист. – Потому что они считают, что каждый дурак так может (улыбается). Это же банально!

Сегодня в 19:00 последняя программа третьего сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале.

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