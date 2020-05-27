Ведущий Нового канала получил на день рождения два одинаковых подарка

Завидный холостяк, ведущий реалити «Кохання на виживання » Олег Кензов вспомнил о чрезвычайном стечении обстоятельств

Мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Но похоже, что и девушки вскоре смогут попасть на Марс. И это не шутка! Участница шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) Диана призналась, что она является обладательницей земельного участка на планете. Таким известием ей удалось удивить девушек и звездного гостя – певца и ведущего Нового канала Олега Кензова.

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– Все мечтают о собственной земле под Киевом, а я имею свой «кусочек» на Марсе, – рассказала блондинка.

Более того, девушка даже показала документы, которые это подтверждают.

– Сертификат выдан Лунным посольством в Украине, – говорит Диана. – Даже есть подробные фото земли с описаниями.

Такой подарок блондинка получила за участие в конкурсе красоты. Говорит, что очень расстроилась, ведь другим девушкам дали действительно ценные призы.

– Теперь я – ни ногой на конкурсы и сомнительные шоу, – рассказывает «златовласка».

Кстати, не только блондинки получают оригинальные подарки. Олег Кензов рассказал, как друзья поздравили его на день рождения.

– Сначала один товарищ мне подарил спортивную сумку, – говорит певец. – Через несколько часов я получил от другого друга тоже спортивную сумку. И еще один подарил рюкзак. Они между собой не договаривались (улыбается). Было необычно и очень весело!

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