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Рецепт окрошки от Леси Никитюк

Ведущая «Кто против блондинок?» поделилась фирменным способом приготовления летнего супа

Окрошка — это легкое и освежающее блюдо, которое пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Каждая хозяйка готовит холодный суп по-своему, мы же предлагаем насладиться окрошкой по рецепту Леси Никитюк — ведущей проекта «Кто против блондинок?», который выпускает Новый канал.

Ингредиенты:

  • филе индейки — 60 г;
  • редиска — 60 г;
  • огурец — 60 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • зелень — укроп, петрушка;
  • зеленый лук;
  • айран — 0,5 л;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • горчица — 2-3 ч.л.;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Отварите филе индейки, затем остудите его и нарежьте кубиками.
  2. Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
  3. Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте.
  4. Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте.
  5. Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.

Приятного аппетита!

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