Рецепт окрошки от Леси Никитюк

Ведущая «Кто против блондинок?» поделилась фирменным способом приготовления летнего супа

Окрошка — это легкое и освежающее блюдо, которое пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Каждая хозяйка готовит холодный суп по-своему, мы же предлагаем насладиться окрошкой по рецепту Леси Никитюк — ведущей проекта «Кто против блондинок?», который выпускает Новый канал.

Ингредиенты:

филе индейки — 60 г;

редиска — 60 г;

огурец — 60 г;

яйцо — 2 шт.;

зелень — укроп, петрушка;

зеленый лук;

айран — 0,5 л;

майонез — 2 ст. л.;

горчица — 2-3 ч.л.;

соль, перец.

Способ приготовления:

Отварите филе индейки, затем остудите его и нарежьте кубиками. Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте. Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте. Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.

Приятного аппетита!

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