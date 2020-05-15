Рецепт окрошки от Леси Никитюк

Окрошка — это легкое и освежающее блюдо, которое пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Каждая хозяйка готовит холодный суп по-своему, мы же предлагаем насладиться окрошкой по рецепту Леси Никитюк — ведущей проекта «Кто против блондинок?», который выпускает Новый канал.
Ингредиенты:
филе индейки — 60 г;
редиска — 60 г;
огурец — 60 г;
яйцо — 2 шт.;
зелень — укроп, петрушка;
зеленый лук;
айран — 0,5 л;
майонез — 2 ст. л.;
горчица — 2-3 ч.л.;
соль, перец.
Способ приготовления:
Отварите филе индейки, затем остудите его и нарежьте кубиками.
Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте.
Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте.
Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.