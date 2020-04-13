Полезные привычки, приобретенные во время карантина: Леся Никитюк призналась, сколько спит и ест

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале рассказала о своих новых привычках

Карантин перевернул всю нашу жизнь. Если раньше мы воспринимали большинство вещей, как должное – каждое утро зайти в кафе за кофе, воспользоваться услугами парикмахера, пойти в кино, то сейчас из-за самоизоляции все это стало невозможным. Теперь нам приходится искать альтернативные методы, как удовлетворить свои потребности.

Но несмотря на все неудобства #залишайсявдома у каждого из нас появились новые полезные привычки. Ведь наконец есть время на утреннюю зарядку, чтение книг, приготовление полезных вкусняшек.

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Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк поехала «карантинить» в свой родной Хмельницкий. Девушка говорит, что это время она решила уделить своим родным. Ведь из-за насыщенного графика съемок ей редко удается бывать дома. Леся признается, что, находясь с семьей, она также несколько изменила свои привычки.

Сон

– Я сплю по десять часов, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Это придает мне сил. А самое главное, что после такого длительного сна не нужно использовать много кремов и масок для лица. Потому что организм хорошо отдыхает.

Спорт

– Ежедневно по 45 минут я занимаюсь спортом, – говорит Леся. – Есть очень классный комплекс упражнений. Девушки, дома заниматься – реально. Поэтому и вы не ленитесь и не ищите отмазки (улыбается). У меня хорошо подтянутое тело, потому что каждый день продолжаю тренироваться.

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Еда

– Готовлю что-то классное и легкое, – рассказывает девушка. – А главное – очень полезное. В моем арсенале появилось много новых рецептов. Теперь ежедневно балую своих родных вкусняшками.

Общение

– У меня две племянницы, – рассказывает ведущая. – Рада, что могу проводить с ними много времени. Мы общаемся обо всем на свете (улыбается). А еще я занимаюсь с ними английским и учу их читать. Весело и полезно проводим карантин!