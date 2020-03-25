Во время шоу Леси Никитюк пришлось блонду назначить ведущей

Леди Ле призналась, почему изменила правила шоу «Кто против блондинок?»

Впервые за три сезона ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк отдала свои полномочия другой блондинке. Сама же Леся Ивановна стала игроком суперфинала, в котором она боролась за первенство со звездным участником – солистом группы «АГОНЬ» Антоном Савлеповым. Почему ведущая изменила правила игры?

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– Никто меня не «подсидел» и не «уволил», – говорит Леся. – Даже не мечтайте об этом! (улыбается). Итак, объясняю свое решение. Дело в том, что Антон Савлепов – очень талантливый певец, танцор, актер… Во время игры он показал свой ум, креативность и изобретательность. Но мне не нравилось, как он пренебрежительно относился к девушкам. Постоянно намекал, что они не слишком умные, потому что блондинки, и насмехался над их ответами. А со мной он постоянно спорил. После двух раундов я решила сойтись с ним в честном бою. Чтобы наконец остановить его позорное поведение и постоянные высказывания о «нечестной игре».

Леся Никитюк встала на защиту своей армии блондинок и «отомстила» за все обиды, которые были им адресованы звездным участником.

А на место ведущей отправила блонду Елену Борисенко. И о своем решении не пожалела:

– Малая справилась, – подытожила Леся работу блондинки. – Она – молодец.

Включайте каждый вторник в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, чтобы не пропустить самые интересные моменты.

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