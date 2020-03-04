Антон Лирник пилил дерево с блондинкой

В непростом задании шоумен сошелся со светловолосой лесничей на шоу Нового канала «Кто против блондинок?»

Приемы самообороны отрабатывали, арбузы голыми руками давили, но чтобы пилить брус… Такого на развлекательном шоу «Кто против блондинок?» еще не было. Для баттла блондинки с неженской профессией лесничей и звездного гостя, шоумена Антона Лирника в студию проекта вынесли длинный брус и предложили на скорость распилить его на части.

– Меня таким заданием не удивить, – рассказывает Антон Лирник. – Я вырос в обычной семье. У нас был дом в деревне, который мы топили дровами. Следовательно, сами их заготавливали. А недавно вместе с тестем резали старые деревья и рубили их на дрова у него на даче под Киевом.

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А вот что удивило шоумена, так это блондинка с необычной профессией. Девушка изо всех сил старалась победить Антона, но ей бы это не удалось, если бы Лирник не поддался.

– Всегда приятно играть, когда женщина на твоей стороне, – объясняет звездный гость «Кто против блондинок?» – Думаю, мужчины должны играть с женщинами только в тандеме, и только тогда у них получится победить. В общем, мне было интересно и весело. Это проект с невероятно дружественной атмосферой, в котором не хотелось побеждать (улыбается). И Леся, конечно, чудо-ведущая. Я готов участвовать во всех шоу Нового канала, которые она ведет.

Чем еще удивят на «Кто против блондинок?»? Смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!