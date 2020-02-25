Участником четвертого выпуска шоу «Кто против блондинок?» 2020 стал актер Александр Пикалов. Как проходило интеллектуальное сражение и что заставило Александра переодеться в пижаму и нырнуть в бассейн с плюшевыми сердечками, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже!

Встречали блондинки Александра при полном параде: в блестящих вечерних платьях. Даже наряд ведущей шоу Леси Никитюк сверкал в лучах софитов, словно на красной дорожке!

И Александр, впрочем, не уступал девушкам: в студии актер появился в рубашке с отложным воротником и брюках. Правда, он еще не знал, что к концу выпуска его образ кардинально изменится…

Практически сразу девушки вручили Пикалову… бутылку с вином! Но конечно же, не для того, чтобы насладиться напитком: блондо-«бомбы» оценивали мастерство актера разливать вино по бокалам. Интересно, кто справился лучше – блондинка с завязанными глазами или Пикалов, у которого от волнения начали труситься руки?

А после вина были танцы! Удивительно, но танцевать самого Пикалова девушки не заставили (а зря!), его задачей было рассмотреть на купальнике тверкающей блондинки лица мировых звезд.

Пришло время Пикалову познакомиться с топ-блондинкой! Девушка, облаченная в строгий наряд, любезно позволила гостью студии примерить свою широкополую шляпку. Не Осадчая, конечно, но тоже неплохо смотрится, правда?

И, наконец, долгожданный финал! В этот раз блондинки во главе с Лесей Никитюк подготовили гостю супер ми-ми-мишное испытание. Пикалова переодели в уютную пижамку и отправили в бассейн, наполненный плюшевыми сердечками. Александру предстояло быстрее блондинки налепить на себя как можно больше сердец. По снимкам видно, кто постарался лучше!

Кто стал победителем – Пикалов или блондинки, удалось ли Александру всё-таки попробовать то самое вино и сколько звёзд он смог узнать на купальнике танцовщицы, смотрите в полном 4 выпуске «Кто против блондинок?» 2020 от 25.02.2020.

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