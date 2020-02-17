Егор Крутоголов «перепутал» жену с Лесей Никитюк!

Артист сразился с 43-мя блондами в шоу «Кто против блондинок?» и очень впечатлился

Со своей супругой Катериной актер «Дизель Шоу» в браке вот уже более 13-ти лет. И относится к ней с большим трепетом. Но, рассказывая о впечатлениях от участия в шоу Нового канала «Кто против блондинок?», Егор как истинный юморист не мог не пошутить.

– Еще две недели после съемок в шоу называл жену Леся, и после этого спал на коврике, – смеется Крутоголов. – Но это того стоило!

К слову, у Крутоголова нет предрассудков по поводу цвета волос. Как минимум, потому, что его супруга тоже блондинка. Так что среди 43-х златовласок на игровой площадке он чувствовал себя, как дома.

– Моя жена блондинка, и никаких стереотипов по этому поводу у меня нет. Иначе я бы с ней не жил, выгнал бы в первый же день, – пошутил Крутоголов. – Я уверен, что глупость и наличие интеллекта связаны с мозговой деятельностью, а не цветом волос (улыбается). А вообще, считаю, что женщины сами же и придумали эти стереотипы.

«Кто против блондинок?» – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.