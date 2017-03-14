Ведучий Нового каналу в ексклюзивному інтерв’ю журналу «Viva» розповів, як випросив сина в подарунок у Діда Мороза

Напередодні Нового року, 26 грудня, у Олександра Педана народився син. Малюка назвали Марком. Новоявлений тато дуже щасливий, що здійснилася його заповітна мрія.

– Ми не кричали про те, що в мене буде дитина, не хотіли, щоб про це дізнався загал, – говорить Олександр Педан. – Це суто наша історія.

Марку лише кілька місяців, а люблячий батько вже марить про те, як поставить сина на сноуборд і вибиратиме йому кращі дошки для серфінгу. Як вони разом підкорятимуть нові гірські вершини та океанські хвилі. Ведучий зізнався, що, мріючи про народження хлопчика, він навіть пішов на хитрість і уклав угоду з донькою Лєрою.

– Мені здалося, що лише мого бажання може не вистачити, – зізнається Олександр Педан. – Та я був упевнений, що дитячі мрії обов’язково здійснюються. Тому підійшов до доньки й кажу: «Лєро, якщо в мене буде син, а в тебе братик, то отримаєш McBook Air, як у мами» (сміється). Можливо, це проти правил, та я реально купив дитячу мрію. На що Лєра дуже швидко відреагувала: «Боже, татусю, як я хочу братика!» І вона почала малювати якісь дитячі дошки бажань, Дідові Морозу листи писати. І це спрацювало! У нас народився син, а я подарував Лєрі обіцяний ноутбук.

Олександр Педан поділився своєю «Крихітною історією» на підтримку дітей-переселенців

Про те, які відчуття пережив молодий тато, коли вперше тримав малюка, про міцну дружбу зі старшою донькою Лєрою та стосунки з дружиною читайте в інтерв’ю Олександра Педана журналу «Viva».