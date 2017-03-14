Немає, напевно, більш універсальною речі, ніж базова біла футболка. Однак щоб вона стала справді універсальною, потрібно вміти правильно поєднувати її з іншими речами з гардеробу. Як створити стильний образ із білою футболкою, і які комбінації найбільш виграшні? Ми вже готові все тобі розповісти!

Отже, біла футболка. Вона може бути різною – широкою, приталеною, укороченою. Та в будь-якому випадку вона залишається білою футболкою, яка підходить практично під будь-який образ.

– Біла футболка – основа будь-якого гардероба, – переконана український стиліст Varvara Barto.- Однак доведеться витратити час, щоб знайти посадку і довжину рукава, що ідеально підходять саме вашій фігурі. Гра на контрасті з неповсякденними фактурами створює велике поле для експериментів. Застосуйте новий стилістичний прийом і спробуйте візуально спростити оксамитову або вечірню сукню в білизняному стилі на тонких бретельках, одягнувши під неї просту білу футболку. Образ виграє і набуде недбалої розслабленості, що приваблює значно більше, ніж пафосна нарядність.

Чудово поєднується біла футболка і з джинсами, причому з будь-якими. Бойфренди, скінні, mom jeans, з високою посадкою або з заниженою талією, «рвані» або з вишивкою – будь-які штани з деніму разом із базовою білою футболкою створюють ідеальну комбінацію. Можеш на плечі накинути кардиган або бомбер, одягнути шкіряну курточку або модний блайзер: виглядатиме дивовижно! Взуття сміливо вибирай будь-яке, підійдуть як вишукані човники та оксфорди, так і яскраві кросівки та кріппери.

Якщо ж ти прихильниця класичного стилю, спробуй під офісний строгий костюм одягнути білу футболку. Звісно, виріз у такому випадку має бути не глибокий, та й від кроп-футболки варто відмовитися на користь моделі довжиною до стегна. Якщо ти вирішила одягнути футболку під костюм, вибирай приталений варіант, з вузькими рукавчиками: вільна футболка oversize у такому луку буде недоречна!

Не за горами літо, тому сміливо підбирай білу футболку до улюблених коротких шортів. Це відмінний варіант street style look, який можна доповнити як парусиновими кедами, так і балетками, і навіть босоніжками на платформі.

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Ще один секрет: якщо ти вирішила поверх білої футболки накинути кардиган або блайзер, заправ футболку в штани, щоб при цьому вона не була внатяжку. Легка складка тканини, що опускається на пояс, додасть образу легкості та невимушеності. Можеш навіть заправити лише передню частину футболки, залишивши її спинку навипуск.

Біла сорочка як елемент базового гардероба

Поєднання білої футболки та спідниці – це, можна сказати, класика. При цьому модель спідниці вибирай на свій смак! У тренді шкіряні міні-спідниці – якщо доповнити їх білою футболкою, вийде зухвалий образ з фатальним присмаком. Гармонійно така футболка виглядатиме також з моделлю «олівець». При цьому не бійся експериментувати: одягай широку oversize футболку, а поверх неї – спідницю. Доповни образ шкіряною жилеткою, короткою курточкою або модною портупеєю – вийде дуже ефектно!

Створюй романтичні образи з плісированими, мереживними і фатиновими спідницями пудрових відтінків. У поєднанні з білою футболкою вони виглядатимуть ще ніжніше й легше!

Як бачиш, біла футболка – це незамінна деталь гардеробу кожної дівчини! З нею можна створювати найдивовижніші образи, доповнювати будь-якими прикрасами і аксесуарами, брошками, значками. Біла футболка – це відмінна платформа для сміливих експериментів, тож не бійся ризикувати, прояви всю свою фантазію, і побачиш, лук вийде дивовижний і яскравий!