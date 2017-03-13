Якщо тебе любить сонечко, і кожну весну на шкірі «прокидаються» веснянки, маємо хорошу новину – ти щасливиця! Адже навесні 2017-го на піку популярності саме вони, милі цятки-веснянки. І багатьом модницям у гонитві за новим трендом довелося їх навіть… витатуювати!

Не секрет, що веснянки надають образу ніжності та зворушливості, та водночас багатьом не до вподоби такі цятки на їхній шкірі, мовляв, веснянки «простять»! Дівчата відбілюють шкіру, замальовують їх тональним кремом або консилером, загалом, борються з ними усіма можливими способами!

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Та цієї весни всіх власниць милих конопушок чекає приємний сюрприз: веснянки в моді! Тож саме час відмовитися від масок з лимонного соку, відкласти маскувальні засоби і насолоджуватися своєю природною натуральною красою!

А тим, кого природа не нагородила веснянками, доводиться викручуватися. Хтось просто домальовує собі цятки олівцем для брів або темною тональною основою. А дехто вдається до крайніх заходів і робить на обличчі тату у вигляді розсипу веснянок! Така процедура називається мікроблейдинг: спеціальною голкою фарба вноситься під шкіру.

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Та не чекайте миттєвого ефекту! На якусь подобу веснянок таке тату стане схоже лише за 2-3 тижні після нанесення, а от зовсім як справжні витатуйовані веснянки стануть аж через 1-2 роки, коли татуювання трохи вицвіте.

Чи варто йти на такий кардинальний крок і експериментувати з власною зовнішністю – вирішувати, звісно, тобі. Однак якщо в тебе немає від природи веснянок, все ж гарненько подумай: а чи так вони тобі потрібні? Адже мода дуже швидко змінюється, і вже в наступному сезоні у тренд може увійти ідеально гладенький тон шкіри. Навіщо ризикувати?

А ось тим, кого «поцілувало» сонечко, ми бажаємо вдосталь насолодитися новою модною хвилею. І, нарешті, усвідомити, що веснянки – це красиво і дуже стильно, слід прийняти свою особливість як природній привілей!