Усім знайома ситуація, коли на шкірі у найменш підходящий момент (утім, підходящого, напевно, й не буває!) з’являється раптове почервоніння. Коли перед побаченням на морозі щоки вкриваються некрасивими червоними цятками. Або, навпаки, під палючим сонцем ніс набув помідорного відтінку. Що ж робити? Замазувати товстим шаром тонального крему? Та навіть він не завжди в таких випадках працює. Допоможе приховати почервоніння і цятки консилер зеленого кольору, така собі рятівна соломинка на всі випадки життя!

Отже, що таке консилер в принципі? Консилер – це коригуючий засіб для маскування різних дефектів шкіри. Він не усуває причину проблеми, але відмінно приховує усі прищики, зморшки, капілярну сітку, синці, алергічну реакцію і навіть просто надто яскравий рум’янець.

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Консилери бувають різні. Саме зелений призначений виключно для маскування різного походження почервоніння. Тобто, синець їм зафарбувати навряд чи вдасться, а от з алергічним висипом, прищиком або садном він впорається легко!

У багатьох зелених консилерах містяться різноманітні корисні компоненти, що заспокоюють шкіру: олія алое, чайного дерева, вітамін С та ін. Такі інгредієнти допоможуть зняти набряклість і заспокоять запалення.

Наносити зелений консилер слід поверх крему для обличчя, і бажано почекати, поки він повністю вбереться. Запам’ятай: після нанесення консилера макіяж можна наносити лише через 15 хвилин!

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У магазинах косметики ти можеш знайти різні види зеленого консилера: рідкий, стікований, сухий (порошкоподібний), гелевий, кремоподібний. Вибирай варіант, яким тобі буде найбільш зручно користуватися.

Наносити консилер можна пензликом, б’юті-блендером або навіть подушечками пальців, головне – зробити це рівномірно! Зелений консилер сам по собі доволі щільний, тому наносити його слід тонким шаром на все обличчя або точково на проблемні зони.

Як бачиш, зелений консилер – це дуже корисний і потрібний б’юті-продукт, тому про всяк випадок радимо обов’язково придбати такий засіб. Тим більше що консилери-стіки помістяться навіть у крихітній жіночій сумочці!