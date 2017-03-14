Нет, наверное, более универсальной вещи, чем базовая белая футболка. Однако чтобы она стала действительно универсальной, нужно уметь правильно сочетать ее с другими вещами из гардероба. Как создать стильный образ с белой футболкой, и какие комбинации наиболее выигрышные? Мы уже готовы все тебе рассказать!

Итак, белая футболка. Она может быть разной – широкой, приталенной, укороченной. Но в любом случае она остается белой футболкой, которая подходит практически под любой образ.

— Белая футболка – основа любого гардероба, — уверена украинский стилист Varvara Barto. — Однако придется потратить время, чтобы найти посадку и длину рукава, идеально подходящие именно вашей фигуре. Игра на контрасте с неповседневными фактурами создает большое поле для экспериментов. Примените новый стилистический прием и попробуйте визуально упростить бархатное или вечернее платье в бельевом стиле на тонких бретельках, надев под него простую белую футболку. Образ выиграет и приобретет небрежную расслабленность, привлекающую намного больше, чем вычурная нарядность.

Прекрасно сочетается белая футболка и с джинсами, причем с любыми. Бойфренды, скинни, mom jeans, с высокой посадкой или с заниженной талией, «рваные» или с вышивкой – любые брюки из денима вместе с базовой белой футболкой создают идеальную комбинацию. Можешь на плечи набросить кардиган или бомбер, одеть кожаную курточку или модный блайзер: выглядеть будет умопомрачительно! Обувь смело выбирай любую, подойдут как изящные лодочки и оксфорды, так и яркие кроссовки и крипперы.

Если же ты поклонница классического стиля, попробуй под офисный строгий костюм одеть белую футболку. Конечно, вырез в таком случае должен быть не глубокий, да и от кроп-футболки стоит отказаться в пользу модели длиной до бедра. Если ты решила одеть футболку под костюм, выбирай приталенный вариант, с узкими рукавчиками: свободная футболка oversize в таком луке будет неуместна!

Не за горами лето, поэтому смело подбирай белую футболку к любимым коротким шортам. Это отличный вариант street style look, который можно дополнить как парусиновыми кедами, так и балетками, и даже босоножками на платформе.

Белая рубашка как элемент базового гардероба

Еще один секрет: если ты решила поверх белой футболки накинуть кардиган или блайзер, заправь футболку в брюки, чтобы при этом она не была внатяжку. Легкая складка ткани, опускающаяся на пояс, придаст образу легкости и непринужденности. Можешь даже заправить только переднюю часть футболки, оставив ее спинку навыпуск.

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Сочетания белой футболки и юбки – это, можно сказать, классика. При этом модель юбки выбирай на свой вкус! В тренде кожаные мини-юбки – если дополнить их белой футболкой, получится дерзкий образ с роковым привкусом. Гармонично такая футболка будет смотреться также с моделью «карандаш». При этом не бойся экспериментировать: одевай широкую oversize футболку, а поверх нее – юбку. Дополни образ кожаной жилеткой, короткой курточкой или модной портупеей – получится крайне эффектно!

Создавай романтичные образы с плиссированными, кружевными и фатиновыми юбками пудровых оттенков. В сочетании с белой футболкой они будут выглядеть еще нежнее и воздушнее!

Как видишь, белая футболка – это незаменимая деталь гардероба каждой девушки! С ней можно создавать самые удивительные образы, дополнять любыми украшениями и аксессуарами, брошками, значками. Белая футболка – это отличная платформа для смелых экспериментов, так что не бойся рисковать, прояви всю свою фантазию, и увидишь, лук получится удивительный и яркий!