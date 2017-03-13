Если тебя любит солнышко, и каждую весну на коже «просыпаются» веснушки, у нас есть хорошая новость – ты счастливица! Ведь весной 2017-го на пике популярности именно они, милые пятнышки-веснушки. И многим модницам в погоне за новым трендом пришлось их даже… вытатуировать!

Не секрет, что веснушки придают образу нежности и трогательности, но в тоже время многим не по нраву такие пятнышки на их коже, мол, веснушки «простят»! Девушки отбеливают кожу, зарисовывают их тональным кремом или консилером, в общем, борются с ними всеми возможными способами!

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Но этой весной всех обладательниц милых конопушек ждет приятный сюрприз: веснушки в моде! Так что, самое время отказаться от масок из лимонного сока, отложить маскирующие средства и наслаждаться своей естественной натуральной красотой!

А вот тем, кого природа не наградила веснушками, приходится выкручиваться. Кто-то просто дорисовывает себе пятнышки карандашом для бровей или темной тональной основой. А некоторые идут на крайние меры и делают на лице тату в виде россыпи веснушек!

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Такая процедура называется микроблейдинг: специальной иглой краска вносится под кожу. Но не ждите мгновенного эффекта! На некое подобие веснушек такое тату станет похоже только через 2-3 недели после нанесения, а вот совсем как настоящие вытатуированные веснушки станут аж через 1-2 года, когда татуировка слегка выцветет.

Стоит ли идти на такой кардинальный шаг и экспериментировать с собственной внешностью – решать, конечно, тебе. Однако если у тебя нет от природы веснушек, все же хорошенько подумай: а так ли они тебе нужны? Ведь мода очень быстро меняется, и уже в следующем сезоне в тренд может войти идеально гладкий тон кожи. Зачем рисковать?

А вот тем, кого «поцеловало» солнышко, мы желаем вдоволь насладиться новой модной волной. И, наконец, осознать, что веснушки – это красиво и очень стильно, нужно принять свою особенность как природную привилегию!