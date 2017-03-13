Всем знакома ситуация, когда на коже в самый неподходящий момент (впрочем, подходящего, наверное, и не бывает!) появляется внезапное покраснение. Когда перед свиданием на морозе щеки покрываются непривлекательными красными пятнышками, или, наоборот, под жарким солнцем нос приобрел помидорный оттенок. Что же делать? Замазывать толстым слоем тонального крема? Так ведь даже он не всегда в таких случаях работает. Поможет скрыть покраснения и пятнышки консилер зеленого цвета, эдакая палочка-выручалочка на все случаи жизни!

Итак, что такое консилер в принципе? Консилер – это корректирующее средство для маскировки различных дефектов кожи. Оно не устраняет причину проблемы, но отлично скрывает все прыщики, морщинки, капиллярную сетку, синячки, аллергическую реакцию и даже просто чересчур яркий румянец.

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Консилеры бывают разные. Конкретно зеленый предназначен исключительно для маскировки разнообразного рода покраснений. То есть, синяк им закрасить вряд ли удастся, а вот с аллергической сыпью, прыщиком или ссадиной он справится легко!

Во многих зеленых консилерах содержатся разнообразные полезные компоненты, успокаивающие кожу: масло алое, масло чайного дерева, витамин С и др. Такие ингредиенты помогут снять отечность и успокоят воспаление.

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Наносить зеленый консилер следует поверх крема для лица, и желательно подождать, пока он полностью впитается. Запомни: после нанесения консилера макияж можно наносит лишь спустя 15 минут!

В магазинах косметики ты можешь найти разные виды зеленого консилера: жидкий, в стиках, сухой (порошкообразный), гелевый, кремообразный. Выбирай вариант, которым тебе будет наиболее удобно пользоваться.

Наносить консилер можно кисточкой, бьюти-блендером или даже подушечками пальцев, главное – сделать это равномерно! Зеленый консилер сам по себе достаточно плотный, поэтому наносить его нужно тонким слоем на все лицо или точечно на проблемные зоны.

Как видишь, зеленый консилер – это очень полезный и нужный бьюти-продукт, поэтому на всякий случай советуем обязательно обзавестись таким средством. Тем более что консилеры-стики поместятся даже в крохотной женской сумочке!